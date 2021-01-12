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вторник, 12 января 2021 15:21

В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран

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В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Для президента Зеленского это сигнал внимательно посмотреть на свое окружение, говорит Евгений Дикий.

Руководству Украины следует ожидать от новой власти в США жесткой антироссийской и антикоррупционной позиции. Об этом Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"США всерьез начинают бороться с российской агентурой везде, где она вредит их интересам. В отличие от нашей власти, они не стесняются прямым текстом называть такую агентуру в Украине.

На этот раз назвали конкретную группу - сеть Деркача. Вероятно, на этом не закончится, только начало истории", - говорит Дикий.

"Санкции введены еще при Трампе. Скорее всего, после инаугурации Байдена борьба США против росагентуры значительно усилится. В Украине - это первая ласточка, но потенциальный список - достаточно большой", - отметил ветеран российско-украинской войны.

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"Дубинский - член команды Коломойского, а не Зеленского. Координирует связанных с олигархом депутатов во фракции "Слуга народа". Пока санкции - серьезный звоночек Игорю Валерьевичу и связанным с ним лицам. Против которого в США возбуждают уголовные дела об отмывании денег. Это сигнал - что работать на Коломойского становится опасно. Если работаешь на него, то через некоторое время тебе останется бежать куда-то в Ростов, потому что ни в одну нормальную страну ты будешь невъездной. А если где-то серьезно что-то нарушил, то в Украину через некоторое время может прийти и запрос на экстрадицию.

Для Зеленского это сигнал внимательно посмотреть на свое окружение. И прикинуть - кто из этого окружения завтра может стать серьезной проблемой в украинско-американских отношениях. Зеленскому надо действовать на опережение".

"Руководству Украины следует ожидать от нового руководства США жесткой антироссийской и антикоррупционной позиции", - говорит Евгений Дикий.

В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

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