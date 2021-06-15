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вторник, 15 июня 2021 15:54

В ОПЗЖ появился Кива-2

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В ОПЗЖ появился Кива-2
Чорный шел 27 в списке ОПЗЖ, Кива - 34-м. Фотоколлаж: Bihus.info

Соратник Виктора Медведчука, нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега по фракции Илья Кива. Об этом сообщает Bihus.Info.

Свою кандидатскую диссертацию Черный защитил в марте в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Научный руководитель Киви Владимир Гурковский был заместителем председателя диссертационного совета, перед которым Черный защищался.

В диссертации на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" нардеп подал справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко, сообщает журналист Даниил Мокрык.

Такую же справку с поддельной подписью к кандидатской подавал и Кива. У него эту справку потом "задним числом" заменили, а в диссертации Черного она осталась.

На вопрос журналистов, почему в диссертации добавлена справка с поддельной подписью, Черный ответил: "Я не знаю, что у меня есть что-то, что не соответствует законодательству Украины".

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Еще одна общая черта в диссертациях нардепов из ОПЗЖ - ссылка на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

Так, Черный указывает себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал якобы опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151. Однако официальный печатный сборник содержит только 144 страницы, и в нем нет материалов Черного.

Координатор конференции сообщила, что нардепа не было среди участников.

Еще один общий момент в диссертациях Черного и Кивы - автор файлов диссертаций. Несмотря на то, что диссертация первого опубликована на сайте МАУП, а второго - на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, еще и в различных файловых форматах, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL".

16 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.

Журналисты выяснили, что в диссертации Киви - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников и поддельные справки.

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15
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