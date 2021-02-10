В ОП создали "тройки" для контроля Верховной Рады

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1026
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 243
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 846
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 603
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2529
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10152
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1647
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
9
8
3
8
7
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Кризис закончился: &quot;слуга&quot; пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Кризис закончился: "слуга" пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Видео
Все видео
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 567
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 396
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 315
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 612
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 11:06

В ОП создали "тройки" для контроля Верховной Рады

  Комментировать
В ОП создали &quot;тройки&quot; для контроля Верховной Рады
Модерировать работу "троек" и контролировать написание законов должен вицеспикер. Фото: president.gov.ua

Чтобы поднять рейтинг президента Владимира Зеленского, создали спасательные "тройки". Те должны показать, как президент воплощает в жизнь предвыборные обещания.

"Тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Верховной Рады, член Кабмина и заместитель главы ОП. Их задача – разрабатывать законы под программу президента, пишет "Украинская правда". Встречи в "тройках" проходят очно или онлайн, к ним также может подключаться премьер-министр Денис Шмыгаль.

Существуют экономическая, финансовая, налоговая и другие "тройки". Их примерно столько же, сколько комитетов в Раде. На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского и когда их можно провести через комитеты и парламент.

Модерировать работу "троек" и контролировать написание законов должен вице-спикер, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социологи поставили Зеленского и Разумкова во второй тур. Что получилось

Президент Владимир Зеленский планирует заменить главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Наиболее вероятным кандидатом на должность спикера является первый заместитель Разумкова, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ОП создали "тройки" для контроля Верховной Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Крестьянам дали год, чтобы пожить по-человечески

Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца

Сгорел самый старый театр города

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 39520
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 37200
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 36957
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 24822
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 20088
Политика
ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы в округе 87
ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы в округе 87 Просмотров: 45
"Слуги" снова перенесли съезд
"Слуги" снова перенесли съезд Просмотров: 36
Филатов уволил более полусотни чиновников
Филатов уволил более полусотни чиновников Просмотров: 261
Как украинцы относятся к закрытию каналов Медведчука - опрос
Как украинцы относятся к закрытию каналов Медведчука - опрос Просмотров: 747
ЕС хочет ввести против России глобальный режим санкций
ЕС хочет ввести против России глобальный режим санкций Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 5567
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть