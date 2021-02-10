В ОП создали "тройки" для контроля Верховной Рады

Модерировать работу "троек" и контролировать написание законов должен вицеспикер. Фото: president.gov.ua

Чтобы поднять рейтинг президента Владимира Зеленского, создали спасательные "тройки". Те должны показать, как президент воплощает в жизнь предвыборные обещания.

"Тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Верховной Рады, член Кабмина и заместитель главы ОП. Их задача – разрабатывать законы под программу президента, пишет "Украинская правда". Встречи в "тройках" проходят очно или онлайн, к ним также может подключаться премьер-министр Денис Шмыгаль.

Существуют экономическая, финансовая, налоговая и другие "тройки". Их примерно столько же, сколько комитетов в Раде. На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского и когда их можно провести через комитеты и парламент.

Модерировать работу "троек" и контролировать написание законов должен вице-спикер, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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Президент Владимир Зеленский планирует заменить главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Наиболее вероятным кандидатом на должность спикера является первый заместитель Разумкова, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.