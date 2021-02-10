Спикера Верховной Рады хотят заменить

Спикера парламента Дмитрия Разумкова заменят на более управляемого со стороны Зеленского. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский планирует заменить главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Наиболее вероятным кандидатом на должность спикера является первый заместитель Разумкова, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Об этом со ссылкой на близких к президенту депутатов "Слуги народа" сообщает "Украинская правда".

По словам источника, причиной устранения Разумкова с должности спикера парламента является его самостоятельность и неуправляемость со стороны президента.

"Когда ближайшая команда президента зашла во власть, между нами был заключен такой неписаный договор: мы все работаем на одного человека - Зеленского. А своим имиджем, отдельными политическими проектами, если захотим, будем заниматься уже на следующих выборах. Дима сразу начал вести свою игру и работать на себя ", - приводит издание слова депутата.

Наиболее приемлемым кандидатом называют Руслана Стефанчука, хотя он пока недостаточно медийный для такого перехода.Его активно готовят к новой должности, но в ближайшее время изменения вряд состоятся. Ведь для этого придется публично объяснять, в чем проблемы с Разумковым. Кроме того, необходимо найти достаточно голосов в поддержку Стефанчука.

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Пока для продвижения управляемого президентом первого заместителя председателя Рады создали "тройки" в различных сферах. Это около 20 групп, в состав которых входит председатель профильного парламентского комитета, член Кабмина и заместитель главы Офиса президента. По данным издания, задача "троек" - планирование и написание законов под программу президента. А Стефанчук будет модерировать их работу. Чем должен создать образ "государственника".

"Есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько комитетов в Раде - столько примерно и "троек". На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду", - приводит издание слова источника в правительстве.

Сообщается, что Разумков в процесс работы "троек" вообще не вовлечен.

В Раде разрабатывают законопроект об отзыве народных депутатов. Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

Он отметил, что для появления возможности отзыва нардепов нужно внести определенные изменения в Конституцию. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата приговор по уголовному делу, в частности "кнопкодавство", а президент Владимир Зеленский хочет внести в этот список еще и прогулы.