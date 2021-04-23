В ОП прокомментировали ответ Путина на предложения Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 270
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 333
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 405
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 864
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 414
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
4
3
5
5
5
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Видео
Все видео
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Гладковского-младшего объявили в розыск
Гладковского-младшего объявили в розыск
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 405
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 270
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 54
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 20:20

В ОП прокомментировали ответ Путина на предложения Зеленского

1 Комментировать
В ОП прокомментировали ответ Путина на предложения Зеленского
У Зеленского считают, что Путин готов к разговору. Фото: Reuters

Ответ президента РФ Владимира Путина свидетельствует о неспособности Кремля постоянно поднимать ставки и наращивать агрессию.

"Очевидно, что ответ Путина, причем ответ быстрый и конкретный, свидетельствует о важности прямого переговорного аспекта и для России", - сказал в комментарии УНІАН советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник считает, что Путин готов разговаривать.

Подоляк добавил, что Россия не сможет отмежеваться от войны в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "нормандском формате" при участии боевиков ЛДНР: Кремль озвучил условия встречи

"Все на виду и всем прекрасно известно: неподконтрольная Украине часть Донбасса держится только за счет прямого российского ресурса. В том числе и ресурса управленческого. То есть ни в юридическом, ни в фактическом смысле такого субъекта как ЛДНР вообще не существует", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донецкой или Луганской областях в видеообращении, распространенном вечером 20 апреля. Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, "чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию". В ответ президент России Владимир Путин заявил о том, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ОП прокомментировали ответ Путина на предложения Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 31538
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 20322
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 13032
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 10233
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6634
Политика
Зеленский ведет Украину вперед, но зигзагами - дипломат ООН
Зеленский ведет Украину вперед, но зигзагами - дипломат ООН
 Просмотров: 27
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление 4 Просмотров: 495
СНБО призвали ввести санкции против Фирташа
СНБО призвали ввести санкции против Фирташа Просмотров: 261
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
 4 Просмотров: 765
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
 1 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
22
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
4
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
Голосов: 6725
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть