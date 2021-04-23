В ОП прокомментировали ответ Путина на предложения Зеленского

У Зеленского считают, что Путин готов к разговору. Фото: Reuters

Ответ президента РФ Владимира Путина свидетельствует о неспособности Кремля постоянно поднимать ставки и наращивать агрессию.

"Очевидно, что ответ Путина, причем ответ быстрый и конкретный, свидетельствует о важности прямого переговорного аспекта и для России", - сказал в комментарии УНІАН советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник считает, что Путин готов разговаривать.

Подоляк добавил, что Россия не сможет отмежеваться от войны в Донбассе.

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"Все на виду и всем прекрасно известно: неподконтрольная Украине часть Донбасса держится только за счет прямого российского ресурса. В том числе и ресурса управленческого. То есть ни в юридическом, ни в фактическом смысле такого субъекта как ЛДНР вообще не существует", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донецкой или Луганской областях в видеообращении, распространенном вечером 20 апреля. Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, "чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию". В ответ президент России Владимир Путин заявил о том, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.