В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине

Размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому. Фото: pixabay

Не следует понимать слова вице-премьера Алексея Резникова в отношении войск США в Украине как намерение.

Он лишь выразил "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины, заявили в Офисе президента.

"Думаю, заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев и установить американские базы", - сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому, по его словам.

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"И от готовности принять факт, что такие шаги разозлят северного соседа. Это рассуждения по усилению безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь.

Размещение в Украине американских войск поможет обезопасить страну. По словам Резникова, украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения.