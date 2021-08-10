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вторник, 10 августа 2021 17:20

Войска США в Украине: в Кабмине заговорили о сотрудничестве в сфере безопасности

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Войска США в Украине: в Кабмине заговорили о сотрудничестве в сфере безопасности
По словам Резникова, украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения. Фото: "Слово и дело"

Размещение в Украине американских войск поможет обезопасить страну. Такое заявление сделал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба министерства реинтеграции.

По словам Резникова, украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения.

"Важным является расширение безопасности пакета для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил противовоздушной безопасности (ПВО), даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал вице-премьер.

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу и этот вопрос практически уже решен. Однако есть вопросы к Украине относительно реформ, которых требует членство. В частности, министр назвала судебную реформу и реформу сектора безопасности.

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