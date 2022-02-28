В ООН проведут специальное заседание об агрессии РФ

Заседание Генассамблеи должно начаться в понедельник. Фото: Reuters

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии Российской Федерации против Украины.

За это решение в Нью-Йорке проголосовали 11 из 15 стран-членов, против РФ, три страны (Китай, ОАЭ и Индия) воздержались, пишет "Укрінформ".

Заседание Генассамблеи должно начаться в понедельник, 28 февраля, в 17:00 по Киеву.

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Оскільки питання має процедурний характер, на нього не може бути накладено вето постійного члена Ради Безпеки.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета". От действий российских военных преступников в Украине среди мирного населения погибли 352 человека, в том числе 14 детей.