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В ООН не поддержали идею назначить спецпредставителя по Украине

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В ООН не поддержали идею назначить спецпредставителя по Украине
В ООН не назначат представителя по Украине. Фото: РБК

Польша предлагала назначить специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины, однако организация не одобрила идею.

Нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине, сообщил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Укринформ.

"Мы ранее предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Так, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине", - пояснил он.

По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", - констатировал министр.

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Ранее сообщалось, что представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Николай Алексеев выражает в соцсетях свое пренебрежение к украинцам и поддерживает террористов Л/ДНР.

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