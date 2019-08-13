В Офисе Зеленского прокомментировали заявление Мендель об обстрелах со сторонах ВСУ

В Офисе президента не смогли объяснить Генеральной прокуратуре слова пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель об обстрелах ВСУ на Донбассе. Причина - "отсутствие информации" в Офисе.

"По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019-го о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе президента запрашиваемая информация отсутствует", - говорится в ответе ОП в ГПУ, опубликованной медиа theБабель.

Письмо подписано заместителем председателя Офиса Русланом Рябошапкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского объяснили, почему Мендель не должна отчитываться ГПУ

3 июля Генпрокуратура направила запрос в Офис президента о подтверждении или опровержении заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель об обстреле на Донбассе украинскими военнослужащими гражданских объектов.

6 июня в эфире телеканала "1+1" Мендель заявила: "Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации".