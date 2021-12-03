В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии

Уволенный в запас офицер ВСУ Роман Червинский, работавший над операцией по захвату "вагнеровцев", считает, что в Офисе президента завелся крот. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"В Офисе президента царит атмосфера, в которой они считают, что действуют правильно. Они боятся поссориться с Россией. Это не один крот, мне кажется. Там целая группа людей, те же: Татаров, Ермак, Демченко" - заявил полковник.

Он также решил пролить чуть-чуть света на ситуацию. По его словам, когда Василий Бурба хотел в последний выяснить, кто был предателем и планировал провести расследование, тогда Демченко отвел его в сторону и сказал: "Василий, а зачем ты это делал? Ты хотел, чтобы российские танки были в Киеве?"

Разведчик отметил, что окружение президента держит в ужасе его самого. Намекнув, что предыдущий опыт не позволяет ему полностью разбираться в таких вопросах и нюансах военных операций.

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Червинский заверил, что операция была спланирована таким образом, что потом к Украине не было никаких претензий. Доказать какое-либо участие разведки до операции было бы невозможно.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала вторую часть отчета по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер". В ней анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке наемников ЧВК "Вагнер", о которой попросил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, стало якобы желание подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.