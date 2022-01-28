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Спецтема: Враг возле украинской границы

"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт

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&quot;В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки&quot; – эксперт
"Команда президента догоняет повестку дня, а не задает ее", отмечает медиасперт Алексей Ковжун. Фото: Офис президента

Власть во главе с президентом Владимиром Зеленским должна давать ясность гражданам. Но они наоборот пытаются успокоить людей, а этим больше запугивают. Об этом Gazeta.ua рассказал медиасперт Алексей Ковжун.

"Зеленский с одной стороны призывает не паниковать людей из-за действий России. И это верное мнение, потому что уже почти восемь лет война. Но в это же время журналисту Washington Post говорит: "Путин может захватить Харьков". Он и его советники считают, что если текст на английском, то украинцы не прочитают. Но перевод появился за пару часов. У людей есть когнитивный диссонанс. Это один и тот же человек говорит. Люди возвращаются к мнению, которое появилось еще в 2014-м, что должны полагаться на собственные силы. Это хорошо для нации в критический момент, но очень плохо для государства, потому что мы выбираем людей, делегируем полномочия, скидываемся налогами, чтобы президент работал на своей работе. Если бы я вызвал такси, а водитель приехал и сказал, что не может везти, потому что напился, то я бы жаловался службе такси. А куда жаловаться на власть?", – говорит эксперт.

Зеленский должен помнить, что президент для всех украинцев, говорит Ковжун.

"Должен давать ясность. Это меньше из всего, что люди могут требовать от власти. Не надо пугать или успокаивать. Как говорил Черчилль: "Все, что я могу вам предложить – это кровь, пот и слезы". Он не успокаивал людей. Предоставил им ясность", – отмечает медиаэксперт.

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"Для людей, столь блестяще выигравших выборы, ожидал, что в медіа они будут королями. Но так не получилось. Власть противоречит сама себе. Американцы говорят: "У вас на границе российские танки". Власть сначала отвечает: "Все нормально". А потом говорят: "Да, они ведь там стоят. Поэтому срочно помогайте". Так же история с "вагнеровцами". В Офисе президента считают, что у нации память как у золотой рыбки. Сначала говорили, что это не наша операция. Потом: "Да, это была операция, но неудачная" . Это лишь два недавних примера. Они показывают, что стратегии нет", – говорит Ковжун.

Команда президента настигает повестку дня, а не задает ее, отмечает эксперт.

"Нужно действовать, а не реагировать. Наша власть – делает наоборот. Там есть люди, которые что-то умеют. Но коллективно – они ничего не могут. Это классическая коммуникативная ошибка. Если не играешь в свою игру, то она играет тебя. Когда ты только реагируешь на вызовы, это не политика, а такое себе шоу", – говорит Ковжун.

"На фоне обострения, когда украинцев успокаивают, а потом пугают – власти еще и начинают сводить счеты с политическими конкурентами. Такое стоило бы перенести", – добавляет Ковжун

Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ вплоть до возможного начала масштабной военной агрессии.

Мэр Харькова Игорь Терехов впоследствии заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но все украинцы.

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