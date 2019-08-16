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пятница, 16 августа 2019 03:12

В Офисе президента рассказали, кто может возглавить новое министерство

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В Офисе президента рассказали, кто может возглавить новое министерство
Бородянский может возглавить министерство гуманитарной политики. Фото: Укринформ

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта планируют объединить в одно - Министерство гуманитарной политики, которое может возглавить экс-руководитель телеканала СТБ и внештатный советник президента Владимир Бородянский.

"Это не беспочвенные слухи. Действительно, работа и мысли такие есть", - подтвердил в интервью "Громадському" заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

Он также отметил, что функционал министерств при объединении не исчезнет. "Все те функции, которые они выполняли, остаются", - отмечает Костюк. - "Кстати, это британская модель. В Британии и культура, и спорт, и медиа объединены в одно министерство".

На вопрос журналиста, останется ли Министерство информационной политики в нынешнем виде, Костюк отметил, что весь функционал, который прописан на бумаге Министерства - нужен.

"Функционал весь должен быть сохранен", - говорит он. "Единственное - должно больше быть добавлено людей, которые разбираются в, скажем, маркетинге".

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Ранее народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев отмечал, что вновь созданное Министерство гуманитарной политики может возглавить советник президента по гуманитарным вопросам Владимир Бородянский.

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16
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