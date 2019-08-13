Экс-гендиректор СТБ может возглавить новообразованное министерство

"Бородянский - один из соавторов этого большого проекта" ФОТО: Facebook Владимир Бородянский

Экс-гендиректор телеканала СТБ, ныне советник президента Владимир Бородянский может возглавить объединенное гуманитарное министерство.

Об этом рассказал будущий нардеп от "Слуги народа", советник команды Зеленского Никита Потураев в интервью "Детектор медиа".

"Не исключаю этого. Конечно, не может уже быть определена единая кандидатура. Бородянский - один из соавторов этого большого проекту, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство", - сказал он.

В объединенное гуманитарное министерство должны войти министерства культуры, молодежи и спорта и информационной политики, заявил ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Экс-гендиректор телеканала украинского олигарха Виктора Пинчука СТБ - Владимир Бородянский стал внештатным советником Зеленского по гуманитарным вопросам в конце июля.