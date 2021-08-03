В Офисе президента опровергли встречу Зеленского со скандальным судьей Чаусом

Зеленский не встречался с Чаусом - Офис президента. Фото: Цензор

В Офисе президента опровергли информацию, которую у себя на странице в Facebook опубликовал народный депутат Гео Лерос, о якобы тайной встрече Владимира Зеленского с бывшим судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом.

Спикер президента отреагировал кратко: "Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", сообщает LIGA.net со ссылкой на комментарии советника главы ОП Михаила Подоляка и спикера Владимира Зеленского Сергея Никифорова.

В сообщении Лероса в соцсетях, по сведениям его "надежного проверенного источника", говорится, что Чаус якобы заявил выкравшим его из Молдовы, что согласен разговаривать только с Зеленским.

По информации нардепа, президент якобы встретился с экс-судьей и это произошло до появления официальной информации, что Чаус "нашелся"..

Подоляк добавил, что к уголовному делу 2016 года в последние месяцы "добавилось с десяток других эпизодов", где фигурирует Чаус — как подозреваемый, как свидетель или как потерпевший.

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Новый этап дела экс-судьи Николая Чауса становится эффективным информационным инструментом, чтобы похоронить любые упоминания о причастности Офиса Зеленского к слитию дела "вагнеровцев".