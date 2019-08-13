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В Офисе президента объяснили увольнение Бессмертного с Минской группы

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В Офисе президента объяснили увольнение Бессмертного с Минской группы
Президент уволил Романа Бессмертного по политическим вопросам Фото: https://vybory.pravda.com.ua

В Офисе президента объяснили увольнение Романа Бессмертного с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе. Сейчас, отмечают, отстаивать позицию Украины на переговорах в Минске делегировали Леониду Кучме. Под его руководством и формируется эффективная команда для участия в переговорном процессе Минского формата, сообщает TheБабель.

"Минский переговорный процесс на сегодня остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающихся Донбасса, в частности по прекращению огня, возвращение заключенных, обмена удерживаемыми лицами. Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму Президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе.

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9 июля Роман Бессмертный стал участником Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 13 августа Президент Владимир Зеленский указом уволил его от обязанностей представителя Украины. Как говорится в официальном документе, по политическим вопросам. Сам Бессмертный заявил, что узнал об увольнении от журналистов.

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