В Одессе "ЕС" отстояла название проспекта Небесной Сотни в суде

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии "Европейская Солидарность" об отмене распоряжения городского головы Одессы Труханова относительно общественных слушаний для обсуждения переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези на прежние названия проспект маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии.
Об этом сообщила депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко.
"Мэра Труханова неоднократно предупреждали, что его обещания противоречат действующему законодательству Украины. А, самое главное, одиозный и противоречивый персонаж советской истории, на чьей совести миллионы загубленных жизней, не может быть на топонимической, ментальной карте Одессы", - отмечает представитель "Европейской Солидарности" .
"25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по поводу обсуждения вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий". В этом процессе я представляла сторону истцов - политической партии "Европейская Солидарность". Речь идет о проспект Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия. Инициатива юридической защиты наших избирателей принадлежит народному депутату от "ЕС" Алексею Гончаренко, который искренне верил в победу", - констатирует Мандрыченко.
"Я как юрист настаиваю, что власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Как бы не хотелось угодить избирателям или определенным силам. Только безусловное соблюдение законодательства и права должна стоять в центре при принятии решений. Точно не временные предвыборные заигрывания с людьми. На всякий случай напомню, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.", - отмечает депутат.
"Это решение должно стать прецедентом, который остановит неоднократные попытки политиков переписывать историю в пользу отжившего совка и "героев"-катов украинского народа. Мы - свободные, мы не вернемся в прошлое ни за дешевым мороженым, ни за квасом на разлив из грязных бочек. И точно не вернемся к старой идеологии, ориентированной на уничтожение нашей страны и ее государственности", - отмечает Мандрыченко.
Напоминаем, что в Харькове "Европейская Солидарность" отстаивает сохранение названия проспекта Григоренко, которому некоторые представители местной власти пытаются вернуть имя одиозного маршала Жукова.
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