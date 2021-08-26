В Одессе "ЕС" отстояла название проспекта Небесной Сотни в суде

Депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко: "Мы - свободные, мы не вернемся в прошлое ни за дешевым мороженым, нb за квасом на разлив из грязных бочек"

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии "Европейская Солидарность" об отмене распоряжения городского головы Одессы Труханова относительно общественных слушаний для обсуждения переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези на прежние названия проспект маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии.

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко.

"Мэра Труханова неоднократно предупреждали, что его обещания противоречат действующему законодательству Украины. А, самое главное, одиозный и противоречивый персонаж советской истории, на чьей совести миллионы загубленных жизней, не может быть на топонимической, ментальной карте Одессы", - отмечает представитель "Европейской Солидарности" .

"25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по поводу обсуждения вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий". В этом процессе я представляла сторону истцов - политической партии "Европейская Солидарность". Речь идет о проспект Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия. Инициатива юридической защиты наших избирателей принадлежит народному депутату от "ЕС" Алексею Гончаренко, который искренне верил в победу", - констатирует Мандрыченко.

"Я как юрист настаиваю, что власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Как бы не хотелось угодить избирателям или определенным силам. Только безусловное соблюдение законодательства и права должна стоять в центре при принятии решений. Точно не временные предвыборные заигрывания с людьми. На всякий случай напомню, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.", - отмечает депутат.

"Это решение должно стать прецедентом, который остановит неоднократные попытки политиков переписывать историю в пользу отжившего совка и "героев"-катов украинского народа. Мы - свободные, мы не вернемся в прошлое ни за дешевым мороженым, ни за квасом на разлив из грязных бочек. И точно не вернемся к старой идеологии, ориентированной на уничтожение нашей страны и ее государственности", - отмечает Мандрыченко.

Напоминаем, что в Харькове "Европейская Солидарность" отстаивает сохранение названия проспекта Григоренко, которому некоторые представители местной власти пытаются вернуть имя одиозного маршала Жукова.