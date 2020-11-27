В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его

В облсовете произошла толкотня.

На заседании Киевского областного совета в пятницу поднялся скандал из-за присутствующего народного депутата от "Батькивщины", председателя областной организации этой партии Константина Бондарева.

Областной депутат от "За будущее" Ярослав Москаленко внезапно заявил на заседании, что присутствующий в зале нардеп якобы 2 дня назад сказал ему, что болен Covid-19, а сейчас пришел и подвергает всех окружающих опасности, сообщает движение "Чесно"

После этого в зал зашли полицейские, которые силой вывели нардепа.

Также поднялся скандал из-за того, что депутат от "Батькивщины" Олег Прытуляк, который зарегистрировался перед началом заседания, не был в зале (впоследствии его нашли в кулуарах), а на его месте сидел Бондарев.

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Во время толкотни в зале один из депутатов от "Европейской солидарности" потерял свою карточку для голосования.

Также на заседание облсовета пришли народные депутаты от "Слуга народа" Александр Дубинский и "ЕС" - Виктория Сюмар.

Сейчас в Киевской областном совете "Слуга народа" образовала ситуативную коалицию с "Батькивщиной" и ОПЗЖ, а "ЕС" сотрудничает с "За будущее".

После обеда прозвучало предложение, чтобы председатели фракций собрались для консультаций. "За будущее" и "ЕС" блокировали трибуну.

Во Львове мэр Андрей Садовый заявил, что в отдельные силы собираются захватить власть в городе - экстренным заседанием горсовета. Заседание проводили "ЕС", "Варта" и "Свобода".