В НАТО ответили Зеленскому на его требования

Не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить четкий перечень реформ, которые украинская сторона должна внедрить для вступления в НАТО.

Конкретного перечня для Украины нет, заявил представитель генсека НАТО.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство. Это политические решения, а не чисто технические критерии. Я не говорю, что между ними нет связи. Конечно, они связаны. Но одного лишь выполнения перечня условий недостаточно", - сказал Аппатурай.

Он добавил, что не только Украина должна быть готова ко вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.

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Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе заявил, что хотел бы получить конкретный перечень реформ, которые нужны для вступления Украины в НАТО. Обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО - это прежде всего геополитическое решение и только потом вопрос реформ, сказал он.