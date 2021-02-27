В НАТО надо двигаться как можно быстрее - Маркарова

Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом Украины в США 25 февраля. Фото: Геннадий Минченко, "Укрінформ"

Украина будет стараться максимально быстро получить план действий по членству в НАТО. Об этом сказала новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Это очень важный приоритет, и мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получения ПДЧ и наше вступление в Альянс стали реальностью быстрее", - цитирует украинского дипломата "Укрінформ"

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"Мы уже услышали от президента Байдена о готовности США больше помогать Украине, в том числе с вооружением. Но вопрос не только в том, чтобы получить оружие, а также в развитии способности наших Вооруженных Сил.

У нас есть много возможностей и для двустороннего сотрудничества с США для усиления нашей армии, и для повышения безопасности в Черноморском регионе.

Конечно, мы будем развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и вовлеченность наших стратегических партнеров ко всем существующим на сегодняшний день форматов противодействия российской агрессии против Украины", - заявила Оксана Маркарова.

В прошлом году в июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Их открывал президент Владимир Зеленский. В учениях приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. А в этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.