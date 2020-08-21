В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого

НАБУ надеется, что увольнение не помешает. Фото: "Главком"

Освобождение от должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованию НАБУ.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

Период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных.

"Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самым конструктивным с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - отмечается в сообщении НАБУ.

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Там надеются, что с увольнением руководителя САП решение отдельных рабочих вопросов с Офисом генпрокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

21 августа председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он проработал председателем САП более 4 лет.