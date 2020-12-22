В НАБУ инициируют арест заместителя Ермака - Татаров отреагировал

В Telegram Татаров назвал дело против себя "местью" Сытника. Фото: "Униан"

Заместителю главы Офиса президента Андрея Ермака Олегу Татарову будут просить в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает "Укринформ".

"НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор я не знаю", - сказал Сытник.

В Telegram Татаров назвал дело против себя "местью" Сытника, и заявил, что оно "закончится ничем".

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"Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность – ничем. Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовному производству, где нет ни одного факта или доказательства. Это дело – личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции", - написал он.

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Президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе. 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Она касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Мыкытася. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП. 18 декабря и. о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Ее планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведение обысков в ОП и по месту жительства Татарова. Вчера Татаров явился в НАБУ за повесткой.