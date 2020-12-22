В НАБУ инициируют арест заместителя Ермака - Татаров отреагировал

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 0
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 504
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 369
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2457
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2070
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1881
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 657
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
5
16
5
3
11
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
В Украине началась акция &quot;Украина без Кучмы&quot;
В Украине началась акция "Украина без Кучмы"
Видео
Все видео
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - глава КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - глава КСУ вляпался в судейскую коррупцию
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 0
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 225
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1179
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1827
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 936
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 16:00

В НАБУ инициируют арест заместителя Ермака - Татаров отреагировал

  Комментировать
В НАБУ инициируют арест заместителя Ермака - Татаров отреагировал
В Telegram Татаров назвал дело против себя "местью" Сытника. Фото: "Униан"

Заместителю главы Офиса президента Андрея Ермака Олегу Татарову будут просить в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает "Укринформ".

"НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор я не знаю", - сказал Сытник.

В Telegram Татаров назвал дело против себя "местью" Сытника, и заявил, что оно "закончится ничем".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Татаров поехал на работу в ОП, несмотря на "отстранения от должности"

"Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность – ничем. Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовному производству, где нет ни одного факта или доказательства. Это дело – личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Татаров написал заявление о приостановлении служебных полномочий

Президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе.

1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Она касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Мыкытася. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.

18 декабря и. о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Ее планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведение обысков в ОП и по месту жительства Татарова.

Вчера Татаров явился в НАБУ за повесткой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В НАБУ инициируют арест заместителя Ермака - Татаров отреагировал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Изобрели необычную новогоднюю гирлянду

Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 33544
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 23105
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 12447
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 9756
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 7137
Политика
Зеленский отказался отстранить Татарова - ЦПК
Зеленский отказался отстранить Татарова - ЦПК Просмотров: 81
Зеленский увидел успехи в работе Венедиктовой
Зеленский увидел успехи в работе Венедиктовой Просмотров: 171
Philip Morris будет судиться с Украиной в арбитраже
Philip Morris будет судиться с Украиной в арбитраже Просмотров: 270
После нападения на мэра Броваров Кличко пошел в полицию
После нападения на мэра Броваров Кличко пошел в полицию Просмотров: 540
В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова
В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова Просмотров: 198
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
1
Подарок Зеленскому от Путина: Сенцов прокомментировал свое освобождение из плена
Голосов: 18635
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть