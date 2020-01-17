В МВФ поддержали правительство Гончарука

В Международном валютном фонде заявили о поддержке правительства Алексея Гончарука после его заявления об отставке.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".
"Умная макроэкономическая политика правительства и Национального банка способствовала укреплению экономики Украины", - указали в украинском представительстве МВФ.
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Результатами этой политики в МВФ назвали низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкую инфляцию и накопления валютных резервов.
Утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому.
"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент".
Правительство будет работать в штатном режиме до момента, пока президент не решит, нужно ли выносить заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука на рассмотрение Верховной Рады.
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