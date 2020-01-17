Правительство работает в штатном режиме до решения президента - Гончарук

"Наша сильная позиция заключается в том, что мы одна команда, ею и хотим оставаться", - Гончарук. Скриншот

Правительство будет работать в штатном режиме до момента, пока президент не решит, нужно ли выносить заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом Гончарук заявил с трибуны парламента через несколько часов после сообщения о написанном заявлении.

Он повторил тезисы из своего Facebook-поста о преданности Владимиру Зеленскому и поблагодарил фракцию за поддержку.

"Мы все одна команда, мы все пришли в парламент, во власть менять все благодаря этому человеку - Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас важно иметь доверие внутри команды на 100%. В последнее время в отношении правительства идет большое количество атак, манипуляций. Их цель - посеять раздор внутри команды, создать представление, что якобы кто-то не уважает президента. Это неправда ".

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"Наша сильная позиция заключается в том, что мы одна команда, ею и хотим оставаться", - сказал премьер.

Утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент".