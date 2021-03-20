В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента

Фото: Facebook-страница Антона Геращенко

Людей, которые разбили стекло в Офисе президента, привлекут к ответственности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Заказчики этой акции, я бы сказал провокации, они мечтают о том, чтобы получилась полиция применила силу, пролилась кровь. После того президент был бы обвинен в том, что использует силу, чтобы не давать гражданам выражать свое мнение на мирных митингах.

Но мы не будем идти на пути такой провокации. У нас достаточно сил для того, чтобы защитить общественный порядок. Чтобы все уладить.

Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, они хотят, чтобы пролилась кровь. Большинство митингующих - это честные, свободные люди, которые пришли и спокойно себя ведут. Но есть несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео с разных ракурсов, которые будут нести ответственность за хулиганские действия. За порчу государственного имущества, разбитие стекла. Этих людей мы будем привлекать к ответственности", - сказал Геращенко в эфире "Радіо Свобода"

Дополняется.