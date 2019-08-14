В Москве силовики проводят обыски у адвокатов, которые защищают крымских татар

Российские силовые ведомства пока не комментировали происходящее Фото: https://www.radiosvoboda.org

В Москве сотрудники ФСБ России проводят обыски в офисе адвокатской компании "Правовая инициатива". Об этом на странице Facebook сообщила пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

По ее словам, силовики не представились, однако заявили, что имеют постановление на обыск всего здания. Они отобрали у сотрудников организации телефоны, а также сфотографировали их паспорта и начали осматривать кабинет с документацией.

Бабич сообщила, что люди из ФСБ также пытались попасть в кабинет директора адвокатской компании, не имея при этом соответствующего постановления. Однако, им это не удалось.

Позже телефоны всем сотрудникам вернули.

По словам представителя ФСБ, обыск в офисном помещении связан из ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

Российские силовые ведомства пока не комментировали происходящее.

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"Правовая инициатива" начала свою деятельность в 2000 году. Эта организация представляет в Европейском суде по правам человека родственников пропавших, внесудебных казненных, пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства. Кроме того, организация оказывала юридическую помощь 46 крымским татарам, задержанным у здания Верховного Суда РФ 11 июля 2019.