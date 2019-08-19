В Москве прошли пикеты в поддержку Украины

В Москве прошли пикеты за возвращение Крыма в Украину. Фото: krymr

В центре Москвы прошли пикеты за возвращение Крыма Украине. Акцию проводили активисты группы "Стратегия-18".

Они требовали освобождения украинских моряков и других пленных, пишет krymr.

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"Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы о неизбежном возвращении Крыма", - говорит активист Вера Лавришина. "По крайней мере, перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу".

Мэрия Москвы отказала в проведении акции за допуск независимых политиков к власти.