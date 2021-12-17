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пятница, 17 декабря 2021 10:57

В монобольшинстве следующий год назвали предвыборным и анонсировали склоки

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В монобольшинстве следующий год назвали предвыборным и анонсировали склоки
Следующее очередное заседание парламента состоится 25 января. Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в следующем году в украинской политике станет больше популизма.

Об этом он сказал в кулуарах в пятницу, сообщает Gazeta.ua.

"Следующий год будет фактически предвыборный. Будет эпоха популизма. Раздоров будет больше, к сожалению", - заявил нардеп.

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Арахамия назвал 2021-й "годом турбулентности".

"Каждую пленарную неделю какие-то новые обстоятельства. Бурный год был. Учитывая новые волны штаммов коронавируса. Только появляется надежда, что сейчас все будет нормально, потом - бац, новый штамм, снова локдауны. Американские горки. Все ждут, когда все нормализуется.

Да и внешняя ситуация. Весной была большая эскалация с Российской Федерацией. И сейчас есть", - сказал он.

Сегодня депутаты по графику последний раз собираются в сессионном зале. Следующее очередное заседание запланировано на 25 января.

Первый вице-спикер Александр Корниенко заявлял, что вопрос о переносе выборов в Верховную Раду с 2023-го на 2024 год - за Конституционным судом.

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Дата
17
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