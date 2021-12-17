В монобольшинстве следующий год назвали предвыборным и анонсировали склоки

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в следующем году в украинской политике станет больше популизма.
Об этом он сказал в кулуарах в пятницу, сообщает Gazeta.ua.
"Следующий год будет фактически предвыборный. Будет эпоха популизма. Раздоров будет больше, к сожалению", - заявил нардеп.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Арахамия назвал 2021-й "годом турбулентности".
"Каждую пленарную неделю какие-то новые обстоятельства. Бурный год был. Учитывая новые волны штаммов коронавируса. Только появляется надежда, что сейчас все будет нормально, потом - бац, новый штамм, снова локдауны. Американские горки. Все ждут, когда все нормализуется.
Да и внешняя ситуация. Весной была большая эскалация с Российской Федерацией. И сейчас есть", - сказал он.
Сегодня депутаты по графику последний раз собираются в сессионном зале. Следующее очередное заседание запланировано на 25 января.
Первый вице-спикер Александр Корниенко заявлял, что вопрос о переносе выборов в Верховную Раду с 2023-го на 2024 год - за Конституционным судом.
Комментарии