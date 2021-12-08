Корниенко прокомментировал перенос выборов в Раду

"Пока остаемся в правовой реальности касательно выборов в 23-м году", - сказал Корниенко. Фото: sluga-narodu.com

Первый вице-спикер, представитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что вопрос переноса выборов в Верховную Раду с 2023-го на 2024 год – за Конституционным судом.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 8 декабря, сообщает Gazeta.ua.

"Для обращения (в КС. - Gazeta.ua) нужно 45 народных депутатов. Я, как и мой коллега Руслан Стефанчук, не готов подписывать такое обращение. У меня другое мнение на этот счет. Будем ждать новостей в этом направлении, если будут эти новости, то, конечно, все о них будут знать.

У нас нет другого механизма кроме, как разъяснение Конституционного суда", - сказал.

"Пока остаемся в той правовой реальности, которая есть относительно выборов в 23-м году", - добавил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский выложил фото для "завидующих"

Конституцию может толковать только КС, заявил первый вице-спикер.

"Президент тоже об этом говорил: если нужны разъяснения – пожалуйста, обращайтесь за разъяснениями", - сказал Корниенко.

Очередные выборы в Верховную Раду должны состоятся 29 октября 2023 года.

В сентябре СМИ сообщали, что в Офисе президента рассматривали, как сначала провести президентские выборы, а парламентские – позже. Результат следующих парламентских выборов может навредить рейтингу президента Владимира Зеленского в 2023 году. Формальным основанием для переноса выборов в команде Зеленского рассматривали норму Конституции о том, что ВР избирается на пять лет.