В Минске огородили здание в центре столицы

В Минске перед выборами загородили Дворец республики. Фото: pixabay

В Минске молодые люди ограждали лестницы Дворца профсоюзов и Дворца республики.

Это происходило вчера вечером, накануне сегодняшних выборов, передает Tut.by

Соответствующее видео также появилось на странице портала.

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Основное голосования за президента Беларуси началось сегодня, 9 августа.

По состоянию по данным ЦИК на утро 9 августа, досрочно уже якобы проголосовали 42% избирателей. В частности, в Гомельской области 54,44%, в Могилевской области - 49,92%, в Минской - 33,40%. В Витебской области - 39,4%, Минск - 39,66%, Гродненской - 38,60%, Брестской - 38,40%.