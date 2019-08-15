В Минкульте открестились от Грымчака

Министерство культуры, которое возглавляет Евгений Ныщук, не согласовывает проекты строительства, говорят в ведомстве. Фото: ukrinform.ua

Министерство культуры заявляет, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его помощником. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры безосновательны, надуманными и такими, которые не базируются на одной из норм права.

Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве", - сообщили в Минкульте.

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Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.