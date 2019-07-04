В МИД жестко ответили на заявления ПАСЕ

В МИД Украины объяснили позицию об отмене приглашения миссии ПАСЕ наблюдателями на парламентских выборах. Фото - 112

Украина, в частности Верховная Рада, не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы. Поскольку организация теряет свой авторитет. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"В международной межправительственной организации, которой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы. Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и выходила из важности имплементации таких советов", - пояснила она, передает "Уринформ".

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Ассамблея имеет право наблюдать за выборами. Однако это не обязывает приглашать их наблюдателей, сказала Зеленко. Добавила, что на сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа. И украинским дипломатам понятна мотивация парламента, который решил не приглашать наблюдателей от ПАСЕ.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что Украина не нарушила ни одного из документов Совета Европы, обязательных для исполнения. В МИД призвали руководство ПАСЕ к диалогу.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье расстроилась тем, что Украина отменила приглашение миссии для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду 21 июля.