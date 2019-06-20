В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"

В России расстроились из-за нежелания Зеленского вести переговоры с боевиками. Фото: РБК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом сказал, что расстроен из-за поведения Зеленского.

Пока огорчает, что президент Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском сказал: "Нет, не буду", - заявил Лавров, сообщают российские СМИ.

Российский министр даже решил напомнить, что, согласно минским договоренностям, "прямой диалог является главным инструментом" их реализации. Хотя именно РФ и подконтрольные ей боевики постоянно нарушают минские соглашения, срывают перемирие и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

"Итоги визита президента Зеленского в Париж, Берлин и ожидания, которые в связи с этим возникают или не возникают, включают перспективы созыва встречи в Нормандском формате, о которой говорили президент Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я уже несколько раз комментировал эту тему. Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться нужно обеспечить способность договариваться таких контактов", - сказал Лавров.

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что готов продолжать отношения как с боевиками на Донбассе, так и с Россией только в рамках минского формата. По его словам, установление мира на Востоке Украины должно происходить только мирным путем, однако ни о каком диалоге с боевиками не может быть и речи.