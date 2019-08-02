В МИД рассказали о новой стратегии сотрудничества со США

После прекращения договора о ДРСМД Украина активизирует диалог с НАТО. Фото: The Insider

Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности восточного фланга НАТО в ответ на агрессивные действия России и прекращения действия Договора о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности.

"В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают необходимость действия США", - говорится в заявлении МИД Украины.

Совместно с США Украина осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км и расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

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"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", - резюмируют украинские дипломаты.

Окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности означает, что Европа "теряет часть своей безопасности".