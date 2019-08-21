В МИД анонсировали интересную встречу Зеленского с Трампом

 
Ексклюзивы
1/5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Просмотров: 441
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1323
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1809
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1755
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2124
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2070
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
6
1
3
5
5
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Видео
Все видео
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5508
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6858
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 558
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 12:37

В МИД анонсировали интересную встречу Зеленского с Трампом

  Комментировать
В МИД анонсировали интересную встречу Зеленского с Трампом
Встреча Зеленского и Трампа должна состояться в августе-сентябре в Польше. Фото: УНИАН

По результатам встречи президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом будет подписан ряд договоров.

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

Организацией встречи занимается Офис президента, МИД занимается отдельными вопросами, отметила она.

"Мы отрабатываем часть, которая связана с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - сказала Зеркаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали единственную преграду для встречи Зеленского с Трампом

25 июля Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом. По информации Офиса президента, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского - с победой партии "Слуга народа".

По словам постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, президенты "сразу нашли общий язык".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В МИД анонсировали интересную встречу Зеленского с Трампом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 39465
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 24417
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 20926
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20242
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 18882
Политика
"Слуга народа" хочет забрать руководство в 21 комитете
"Слуга народа" хочет забрать руководство в 21 комитете Просмотров: 9
ГБР третий раз вызывает Порошенко на допрос
ГБР третий раз вызывает Порошенко на допрос Просмотров: 27
Владелец захваченного танкера "Мрия" обратился к Зеленскому и Баканову с призывом вмешаться в ситуацию
Владелец захваченного танкера "Мрия" обратился к Зеленскому и Баканову с призывом вмешаться в ситуацию 1 Просмотров: 90
Порошенко и Вакарчук определились с комитетом Рады - СМИ
Порошенко и Вакарчук определились с комитетом Рады - СМИ Просмотров: 198
Топливо для росфлота в Крыму: владельцы танкера связанные с Медведчуком — СМИ
Топливо для росфлота в Крыму: владельцы танкера связанные с Медведчуком — СМИ Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 9894
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua