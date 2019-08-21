В МИД анонсировали интересную встречу Зеленского с Трампом

Встреча Зеленского и Трампа должна состояться в августе-сентябре в Польше. Фото: УНИАН

По результатам встречи президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом будет подписан ряд договоров.

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

Организацией встречи занимается Офис президента, МИД занимается отдельными вопросами, отметила она.

"Мы отрабатываем часть, которая связана с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - сказала Зеркаль.

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25 июля Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом. По информации Офиса президента, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского - с победой партии "Слуга народа". По словам постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, президенты "сразу нашли общий язык".