В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов

Перший помічник президента Сергій Шефір "здалеку керує" студією.

В творчестве "Квартала 95" есть самоцензура относительно президента Владимира Зеленского.

Об этом признался актер Студии, художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов в интервью "Українська правда"

На вопрос журналиста об "очень аккуратном юморе, вы его (Зеленского) как по голове гладите" "кварталовец" ответил: "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят".

Супруга президента Елена Зеленская до сих пор работает в "Квартале", она является автором "Женского квартала", рассказал актер.

"Когда сейчас мы начинаем немного чернеть в юморе, Ленка говорит: "Тихо". Раньше мы где-то что-то услышали, где-то вычитали, где-то какая-то новость и начинаешь ее раскручивать. А сейчас, например, начинаем хохотать по поводу денег для новорожденных детей. А Лена в теме и говорит: "Не так". Я говорю: "Лена, это же юмор". А она говорит: "Юмор должен быть правдивым", - сказал Пикалов.

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Что касается шутки в проекте "Чисто News" об "Оппозиционной платформе ЕС", которая не голосовала за отставку Дмитрия Разумкова, актер отметил, что о Зеленском они так не шутят.

Первый помощник президента Сергей Шефир "издалека руководит" студией.

"Наши авторы где-то загуливают в своих мыслях и он может сказать: "Нет". И это касается не обязательно шуток в сторону президента Зеленского, или в сторону оппозиции - это касается всех. Он говорит: "У вас чего-то много", или "пошлятины много - нах*р, этого много - нах*р, это - кто вам сказал?" Да вот же написано. "Нет, это х*рня. Этого нет".

Ну и, во-вторых, там же тема сейчас: у нас сломались два монтажных стола. Чтобы их купить, надо взять согласование. Я должен прийти к Сергею и он должен дать добро, чтобы я с прибыли "Женского квартала" заплатил", - рассказал Пикалов.

Отвечает ли Шефир за финансовые вопросы, актер ответил: "Он подсказывает, как это делается, он сейчас главный руководитель, подпись его может быть даже на закупке тех же платьев для девушек".

В мае Сергей Шефир заявил журналистам, что его нельзя снимать на камеру, потому что он продюсер "Студии "Квартал 95", а в Офисе президента работает вне штата.