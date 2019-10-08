В Кремле отвергли слова Пристайко о "нормандской встрече"

Песков заявляет, что Кремль "заинтересован в возрождении формата". ФОТО: сайт президента РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков, возразил словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о незаинтересованности РФ в проведении "нормандской встречи".

Об этом сказал журналистам, передает российское агентство ТАСС.

"Нет, это не так. Это не соответствует действительности (слова Пристайко - Gazeta.ua) ... Как и все страны-участницы этого формата Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем, точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, чтобы стать результативной".

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До встречи готовятся на уровне помощников президентов, указал Песков.

"Конечно, со всех четырех сторон вбрасываются различные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и предоставить ей результативность. Это единственное, что я могу сказать", - заявил он.

7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Россия не заинтересована во встрече лидеров "нормандского формата". "Путин хотел бы продолжение ситуации, потому что она его устраивает. Те полтора, может, два миллиарды, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, - это его, мне кажется, устраивает. Наши немецкие и французские друзья, к сожалению, они беспокоятся тем, чтобы поскорее закончить и восстановить business as usual", - сказал глава МИД.