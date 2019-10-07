Пристайко: Путин не хочет Нормандской встречи

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1566
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1539
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4149
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5652
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3591
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1908
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1521
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5040
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
7
3
4
8
12
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Видео
Все видео
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Свадьба сына Луценко: расследование нападения на журналистов завершилось пшиком
Свадьба сына Луценко: расследование нападения на журналистов завершилось пшиком
Зеленский вычитывает тексты "Квартала 95"
Зеленский вычитывает тексты "Квартала 95"
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1179
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6147
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1206
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 252
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 00:02

Пристайко: Путин не хочет Нормандской встречи

  Комментировать
Пристайко: Путин не хочет Нормандской встречи
Путин хочет на Донбассе сценарий Приднестровья, говорит Пристайко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Россия не заинтересована во встрече лидеров Нормандского формата.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Это не первый раз, когда Россия закидывает третье условие. Действительно, было согласовано только два. 3-4 сентября появилась еще одно условие. О том, что надо согласовать документ, который будут подписывать лидеры на встрече. На самом деле этой договоренности не было, но Россия предлагает новые и новые варианты.

Думаю, что это связано с тем, что Украина взяла и выполнила две предыдущих условия. Прекратила стрелять - мы давно это сделали. И пообещали хлебное перемирие, чтобы не гибли люди и можно было собрать хлеб с полей. И о том, что мы говорим об этой злосчастной "формуле Штайнмайера", о которой теперь все знают.

Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу лидеров. На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. В настоящее время встреча откладывается дальше и дальше", - рассказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики продолжают обстреливать район разведения сил

"Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили - и дата была предложена французами. Сейчас три лидера - наш президент, французский и немецкий канцлер готовы. Предлагается новый и новый набор дат. Пока до сих пор не слышим от России готовности встретиться на этом формате", - заявил Пристайко.

"Путин хотел бы продолжение ситуации, потому что она его устраивает. Те полтора, может два, миллиарды, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, - это его, мне кажется, устраивает.

Наши немецкие и французские друзья, к сожалению, они беспокоятся тем, чтобы поскорее закончить и восстановить business as usual", - добавил глава МИД.

В Мариуполе состоится большой форум, где президент Владимир Зеленский определит стратегию деоккупации захваченных Россией территорий. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пристайко: Путин не хочет Нормандской встречи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 205407
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 185636
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 61051
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 58640
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36308
Политика
Зеленский собирает большой форум - Разумков
Зеленский собирает большой форум - Разумков Просмотров: 1809
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
 Просмотров: 2007
Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный
Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный 2 Просмотров: 4590
Суд отказался рассмотреть иск Кличко к "1+1"
Суд отказался рассмотреть иск Кличко к "1+1" 1 Просмотров: 342
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу 3 Просмотров: 2043
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 12443
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua