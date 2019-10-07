Пристайко: Путин не хочет Нормандской встречи

Путин хочет на Донбассе сценарий Приднестровья, говорит Пристайко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Россия не заинтересована во встрече лидеров Нормандского формата.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Это не первый раз, когда Россия закидывает третье условие. Действительно, было согласовано только два. 3-4 сентября появилась еще одно условие. О том, что надо согласовать документ, который будут подписывать лидеры на встрече. На самом деле этой договоренности не было, но Россия предлагает новые и новые варианты.

Думаю, что это связано с тем, что Украина взяла и выполнила две предыдущих условия. Прекратила стрелять - мы давно это сделали. И пообещали хлебное перемирие, чтобы не гибли люди и можно было собрать хлеб с полей. И о том, что мы говорим об этой злосчастной "формуле Штайнмайера", о которой теперь все знают.

Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу лидеров. На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. В настоящее время встреча откладывается дальше и дальше", - рассказал министр.

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"Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили - и дата была предложена французами. Сейчас три лидера - наш президент, французский и немецкий канцлер готовы. Предлагается новый и новый набор дат. Пока до сих пор не слышим от России готовности встретиться на этом формате", - заявил Пристайко.

"Путин хотел бы продолжение ситуации, потому что она его устраивает. Те полтора, может два, миллиарды, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, - это его, мне кажется, устраивает.

Наши немецкие и французские друзья, к сожалению, они беспокоятся тем, чтобы поскорее закончить и восстановить business as usual", - добавил глава МИД.

В Мариуполе состоится большой форум, где президент Владимир Зеленский определит стратегию деоккупации захваченных Россией территорий. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.