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понедельник, 07 октября 2019 23:01

Зеленский собирает большой форум - Разумков

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Зеленский собирает большой форум - Разумков
Власть будет привлекать к обсуждениям общество, говорит Разумков.

В Мариуполе состоится большой форум, где обозначат стратегию деоккупации захваченных Россией территорий.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Действительно, на протяжении всех лет войны мы не увидели постоянной стратегии. Которая бы продвигала месседжи, информационную политику, создавала экономическую базу вокруг временно оккупированных территорий.

И сейчас есть только первые ростки этого процесса. Например, если мы говорим о конце октября, то будет большой форум в Мариуполе. Где и будут выставляться эти инициативы. В первую очередь со стороны президента, со стороны Кабинета министров. Фактически будем создавать эту стратегию с колес.

Времени на то, чтобы прописать стратегию, а только потом начать ее интегрировать, к сожалению, нет. Будем идти постепенно, используя те механизмы, которые у нас есть. И привлекать к этому обсуждению общество", - сказал спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. Это вызвало протестные акции общества.

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