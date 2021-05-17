В Кремле отреагировали на идею обменять Медвечука на украинских политзаключенных

Виктор Медведчук сидит под домашним арестом / Reuters

В Кремле отреагировали на идею обмена депутата Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене, на украинских политзаключенных в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с Медведчук внутренней украинской политической кухней.

По словам Пескова, Россия вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

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"Скорее всего, это украинская внутренняя кухня. Не знаю, почему предлагается выставлять на обмен украинских политиков. Хочет ли этого сам украинский политик, на кого предлагают менять? Мы не можем серьезно рассматривать эту идею", - сказал Песков.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.

13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку - круглосуточный домашний арест до 9 июля. После этого, на Медведчука надели электронный браслет. В государственной измене и хищении имущества также подозревают другого депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. По словам СБУ, он скрывается в России.