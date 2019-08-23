В Кремле имеют "осторожный оптимизм" относительно диалога Зеленского и Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что между ним и Владимиром Зеленским началась коммуникация. Фото: bbc

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что двусторонний обмен пленными по формату "33 на 33" означает начало коммуникации между Владимиром Зеленским и президентом РФ.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и развитие соображений, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - говорит Песков, пишет rbc.

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Путин утверждает, что разговоры с Зеленским внушают у него "осторожный оптимизм".

Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшие дни на результаты переговоров между Украиной и Россией по обмену заключенными.