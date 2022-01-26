В конфликте Зеленского с Атрошенко президента поддерживают 8% черниговцев, мэра Чернигова - 57%, - соцопрос

В конфликте Зеленского с Атрошенко 57% жителей поддерживают мэра Чернигова, тогда как президента – всего 8%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Политические симпатии жителей Чернигова", опубликованные социологической группой "Рейтинг".

По данным соцопроса, 42% черниговцев убеждены, что между президентом Владимиром Зеленским и мэром Владиславом Атрошенко существует конфликт. 37% полагают, что его нет. Среди тех, кто считает, что такое противостояние существует, 57% поддерживают мэра, 8% – Президента. Остальные не поддерживают никого из них.

Об обысках правоохранителей в подразделениях городского совета и на коммунальных предприятиях Чернигова слышали 67% горожан (28% – много слышали, 39% – что-то слышали). 55% опрошенных считают, что такие действия правоохранительных органов являются скорее давлением на местную власть. А среди тех, кто хорошо осведомлен об обысках, две трети убеждены, что это давление на местную власть.

Около 80% респондентов отметили, что их отношение к Владиславу Атрошенко не изменилось после обысков, а 8% - что их отношение к мэру даже улучшилось. Ухудшилось отношение к Атрошенко только у 4% черниговцев, а 9% затруднились ответить на этот вопрос.

В целом жители Чернигова лучше оценивают состояние дел на местном уровне, чем на общегосударственном. Так, только 20% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 71% – противоположного мнения. Относительно города – 80% считают, что дела в нем движутся в правильном направлении, только 13% – наоборот.

Социологическое исследование проводилось 23-24 января 2022 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1000 жителей Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.

Ранее Владислав Атрошенко заявил на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина", что Офис президента давит на него через правоохранительные органы, чтобы он отказался от сотрудничества с "УДАРом Виталия Кличко" и не выдвигал общего с "УДАРом" кандидата на промежуточных выборах в 206 округе, которые должны пройти в марте 2022 года.