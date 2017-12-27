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среда, 27 декабря 2017 19:40

В конфликте Луценко с Довгим должна быть поставлена точка - нардеп Саврасов

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Закрытие уголовного производства в отношении Олеся Довгого должно поставить точку в конфликте между депутатом и Генпрокурором Юрием Луценко. Такое мнение высказал руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко" Максим Саврасов.

По его словам, закрытие дела со стороны Специальной антикоррупционной прокуратуры по причине отсутствия состава преступления дает возможность Юрию Луценко и Олесю Довгому завершить выяснение отношений и направить свои усилия благо украинского общества.

"Я очень надеюсь, что решение САП окажется соломоновым и поставит точку в никому не нужном противостоянии. Я буду прикладывать усилия, чтобы Юрий Витальевич и Олесь Станиславович, как два сильных соперника вместо борьбы направили свои усилия на построение чего-то нового, а не на выяснение старого", - отметил один из руководителей БПП.
Максим Саврасов подчеркнул, что ему тяжело наблюдать за противостоянием Луценко и Довгого, которые не могут простить друг другу старые обиды.

"Для меня, наверное, было сложнее всех наблюдать за этой ситуацией, поскольку с одной стороны мое рабочее место в сессионном зале находится рядом с супругой генпрокурора Ириной Луценко, я работаю вместе с Юрием Витальевичем Луценко и глубоко его уважаю. А с другой стороны я был свидетелем вопиющей несправедливости в отношении Олеся Довгого, которая не позволяла мне принять другое решение, кроме как выразить свой протест и проголосовать против снятия с него депутатской неприкосновенности. Сегодняшнее решение САП стало для меня хорошей новостью", - отметил он.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Олеся Довгого. В САП отметили, что не нашли состава преступления в действиях Довгого на посту экс-секретаря Киевсовета в 2007 году при решении земельных вопросов.

Как сообщалось, в июле 2017 года Верховная Рада по ходатайству ГПУ лишила Олеся Довгого депутатской неприкосновенности. Во время заседания политик попросил коллег поддержать ходатайство Генпрокуратуры, чтобы он мог доказать свою невиновность в суде.

Выдвинутые Довгому обвинения эксперты называли бесперспективными, поскольку ему вменялась в вину ответственность за коллективное решение по земельным вопросам, которое принималось большинством депутатов Киевсовета.

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