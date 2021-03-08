В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко

Фото: "Цензор.нет"

В Конча-Заспе под Киевом прошел митинг против заключения одесского активиста Сергея Стерненка.

Акцию протеста провели под государственной дачей, на которой проживает президент Владимир Зеленский, сообщает "Цензор.нет" с места события.

"И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невинных людей в тюрьму", - писали организаторы акции в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов

На место проведения акции прибыли автобусы с полицейскими и грузовики с бойцами Нацгвардии.

Активисты скандировали "Стерненко волю, Рифмастеру волю", громко включили музыку, использовали дымовые шашки и файеры.

Общественный деятель Сергей Стерненко подал апелляционную жалобу на решение Приморского районного суда города Одессы, объявил ему тюремное заключение. Об этом сообщила Facebook-страница активиста в пятницу.