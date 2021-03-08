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понедельник, 08 марта 2021 18:44

В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
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У государственной дачи Зеленского прошел митинг
Фото: "Цензор.нет"
У государственной дачи Зеленского прошел митинг
У государственной дачи Зеленского прошел митинг
У государственной дачи Зеленского прошел митинг
У государственной дачи Зеленского прошел митинг

В Конча-Заспе под Киевом прошел митинг против заключения одесского активиста Сергея Стерненка.

Акцию протеста провели под государственной дачей, на которой проживает президент Владимир Зеленский, сообщает "Цензор.нет" с места события.

"И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невинных людей в тюрьму", - писали организаторы акции в Facebook.

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На место проведения акции прибыли автобусы с полицейскими и грузовики с бойцами Нацгвардии.

Активисты скандировали "Стерненко волю, Рифмастеру волю", громко включили музыку, использовали дымовые шашки и файеры.

Общественный деятель Сергей Стерненко подал апелляционную жалобу на решение Приморского районного суда города Одессы, объявил ему тюремное заключение. Об этом сообщила Facebook-страница активиста в пятницу.

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