В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике

Пятый президент Петр Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике. Об этом он заявил на форуме "Солідарна справа громад" в пятницу.

"Свят (Цеголко. - Gazeta.ua), можно как-то суфлеры убрать, чтобы мы без суфлеров пообщались. Хочу сказать специально для СМИ, этих людей здесь никто специально не собирал. Они все приехали сами, за свой счет. И это что-то действительно новое в украинской политике", - сказал Порошенко.

Вместе с пятым президентом на форуме была его жена Марина, заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко, первый вице-спикер Ирина Геращенко, политтехнолог Виктор Уколов, журналист и телеведущий Виталий Гайдукевич, председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Форум модерировала ведущая "5 канал" Лариса Губина.

"Мы отвергаем старые схемы. Отбрасываем старые штампы. Потому что новая Украина нуждается в новой украинской политики. Эти люди собрались здесь, чтобы делать новую украинскую политику", - заявил Порошенко.

Пятый президент заявил о "победе" на парламентских выборах.

"25% это только начало. Нас точно будет больше", - сказал Порошенко.

"Мы должны объединить все демократические силы, всех из демократического лагеря пригласить объединиться. Иначе будет другой сценарий - что люди, которые будут голосовать за демократию, но они не пройдут, эти голоса пойдут нашим оппонентам", - заявил он.

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Партию "Блок Петра Порошенка "Солідарність" могут переименовать в "Європейська солідарність". Об этом сообщают СМИ.