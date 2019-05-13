БПП могут переименовать в ЕС

Петр Порошенко планирует серьезный ребрендинг своей партии.

Партию "Блок Петра Порошенка "Солідарність" могут переименовать в "Європейську солідарність".

Петр Порошенко планирует серьезный ребрендинг своей партии, о чем рассказал на закрытой встрече с депутатами и министрами БПП после поражения на выборах, пишет "Українська правда" со ссылкой на собственные источники.

Ожидалось, что ее переименуют в "Солідарність", но над названием пока думают. Возможно, партия станет "Європейською солідарністю", которую будут сокращать "ЕС", который будет напоминать избирателям, что Порошенко - "главный евроинтегратор".

Также изменится состав партии, поскольку Порошенко хочет набрать в список молодых чистых людей, которые в своих регионах стали успешными благодаря реформам.

"Молодые лица" партия, балансируя, будет миксовать с авторитетами. Например, в своем списке Порошенко хочет видеть Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева, общественного деятеля Игоря Козловского, героя Украины Владимира Жемчугова.

Не возникало вопросов к "очищению" партии, действующий президент демонстративно отмежевывается от своего окружения.

Близкие соратники Порошенко Игорь Кононенко, Сергей Березенко, Александр Грановский будут избираться в следующую ВР по мажоритарным округам. Но это не значит, что после выборов они не присоединятся к фракции Петра Алексеевича.

В то же время действующий президент пока колеблется, идти ему лично в следующий парламент, хотя часть окружения Порошенко категорически отказывает его от этой идеи.

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Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября. В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 — в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. Избирали их в октябре 2014-го. Полномочия парламент должен прекратить в 2019-м. Избирательный кодекс парламент до сих пор не принял.