БПП могут переименовать в ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 2025
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2592
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1935
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4664
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1152
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2997
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3447
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5760
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1953
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2160
Фото
Все фото
5
5
3
4
8
&quot;Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война&quot;: активист показал &quot;бессмертный полк&quot; в Киеве
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
Ветеран АТО пикантно потроллил &quot;бессмертный полк&quot; в столице
Ветеран АТО пикантно потроллил "бессмертный полк" в столице
&quot;Давайте не терять время&quot; - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Видео
Все видео
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
Зеленского подловили возле родительского дома
Зеленского подловили возле родительского дома
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 2025
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 990
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3276
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1377
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1449
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1134
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 11:36

БПП могут переименовать в ЕС

  Комментировать
БПП могут переименовать в ЕС
Петр Порошенко планирует серьезный ребрендинг своей партии.

Партию "Блок Петра Порошенка "Солідарність" могут переименовать в "Європейську солідарність".

Петр Порошенко планирует серьезный ребрендинг своей партии, о чем рассказал на закрытой встрече с депутатами и министрами БПП после поражения на выборах, пишет "Українська правда" со ссылкой на собственные источники.

Ожидалось, что ее переименуют в "Солідарність", но над названием пока думают. Возможно, партия станет "Європейською солідарністю", которую будут сокращать "ЕС", который будет напоминать избирателям, что Порошенко - "главный евроинтегратор".

Также изменится состав партии, поскольку Порошенко хочет набрать в список молодых чистых людей, которые в своих регионах стали успешными благодаря реформам.

"Молодые лица" партия, балансируя, будет миксовать с авторитетами. Например, в своем списке Порошенко хочет видеть Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева, общественного деятеля Игоря Козловского, героя Украины Владимира Жемчугова.

Не возникало вопросов к "очищению" партии, действующий президент демонстративно отмежевывается от своего окружения.

Близкие соратники Порошенко Игорь Кононенко, Сергей Березенко, Александр Грановский будут избираться в следующую ВР по мажоритарным округам. Но это не значит, что после выборов они не присоединятся к фракции Петра Алексеевича.

В то же время действующий президент пока колеблется, идти ему лично в следующий парламент, хотя часть окружения Порошенко категорически отказывает его от этой идеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман: Если выборы в октябре, то какой смысл переносить их на июль?

Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября.

В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 — в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. Избирали их в октябре 2014-го. Полномочия парламент должен прекратить в 2019-м.

Избирательный кодекс парламент до сих пор не принял.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «БПП могут переименовать в ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 28189
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 25957
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 24356
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 16002
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 12298
Политика
Парубий обратился к комитету со срочным заданием
Парубий обратился к комитету со срочным заданием Просмотров: 9
Белецкий предупредил Кернеса, что не допустит пророссийского реванша в Харькове
Белецкий предупредил Кернеса, что не допустит пророссийского реванша в Харькове Просмотров: 90
Тимошенко заговорила о новой коалиции и правительстве
Тимошенко заговорила о новой коалиции и правительстве Просмотров: 4926
Луценко отреагировала на решение суда о ее выступлениях
Луценко отреагировала на решение суда о ее выступлениях Просмотров: 1917
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
18
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Садовый хочет идти в премьер-министры
6
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
6
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
Голосов: 37086
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua