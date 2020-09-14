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понедельник, 14 сентября 2020 10:16

В комитете нацбезопасности выступили за легализацию короткостволов

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В комитете нацбезопасности выступили за легализацию короткостволов
В Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных. Фото: facebook.com/Олександр-Завітневич

В парламентском комитете по национальной безопасности выступили за легализацию огнестрельного оружия среди населения.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич, передает "РБК-Украина".

"Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему... Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - сказал Завитневич.

Он отметил, что в Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает идею легализации короткоствольного оружия, легких наркотиков в медицинских целях и проституции. Он считает, что украинское общество к этому не готово.

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