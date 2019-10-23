В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым

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В Киеве в клубе Кабинета министров прощаются с погибшим в авиакатастрофе бывшим аграрной политики Тарасом Кутовым.

С политиком прощается семья и много бывших и нынешних парламентариев. Среди них Владимир Емельян, Андрей Рева, Павел Розенко, Роман Насыров, Арсен Аваков, Владимир Гройсман, Евгений Нищук, Игорь Жданов, Ярослав Москаленко, Виталий Кличко.

Около 16:00 21 октября в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон-44". Летательный аппарат сгорел, пилот погиб. Вертолет направлялся из Киева.