Сообщили обстоятельства падения вертолета, в котором погиб экс-министр

Вертолет упал во двор к людям. Фото: Facebook

Вертолет упал на территорию частного домовладения.

В нем был экс-министр аграрной промышленности Тарас Кутовий, сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин, передает УНИАН.

"Все произошло в селе Тарасенково Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Угловой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы окружили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева" - сказал Замахин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В авиакатастрофе на Полтавщине разбился экс-министр Кутовой

Тарас Кутовой родился в 1976 году. Был народным депутатом 7-го и 8-го созывов. Руководил Министерством агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.

Около 16:00 21 октября в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон-44". Летательный аппарат сгорел, пилот погиб. Вертолет направлялся из Киева.