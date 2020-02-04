В Кабмине появился новый министр развития громад и территорий

Денис Шмыгаль работал председателем Ивано-Франковской ОГА.

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий.

За это проголосовали 278 депутатов.

"Ключевой общественный приоритет - реформа административно-территориального устройства Украины. Которая требует большого социального диалога и завершения в этом году. Слава Украине", - сказал новый вицепремьер.

Перед этим с трибуны выступил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Борьба с коррупцией становиться ежедневно сильнее.

Фокус министерства важно направить на вопрос децентрализации, создание способных громад. 5 месяцев тесно работали с председателями облгосадминистраций. Во время выполнения этих задач лучше среди глав ОГА проявил себя Шмыгаль Денис Анатольевич. Этот человек прекрасно понимает, как работает регион. Он является прекрасным менеджером.

Реформа строительной отрасли не останется заброшенной. Отдельные проекты уже запущены, как прозрачное ДАБИ", - заявил он.

44-летний Денис Шмыгаль работал председателем Ивано-Франковской ОГА с августа прошлого года.

Был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.

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4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий. В январе она написала заявление на увольнение.